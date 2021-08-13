Уголовник зарезал двух пасшихся в поле под Неманом коров

Ну, вот представьте себе: ночь, окрестности города Неман и где-то у поселка Маломожайское по трассе крадется микроавтобус «Мерседес». Естественно первые же встречные госавтоинспекторы решили явно подозрительный «микрик» осмотреть.

Профессиональное чутье не подвело - в салоне транспортного средства обнаружились туши двух коров, еще даже не освежеванные. Сопроводительных документов на говядину водила представить не смог, вследствие чего вместе со своим грузом оказался в отделе полиции.

- Предварительно установлено, что 37-летний житель одного из поселков заехал на поле, принадлежащее крупной агропромышленной компании, ножом перерезал горло двум пасшимся там коровам и погрузил их в микроавтобус с помощью установленной там лебедки, - сообщили подробности в пресс-службе регионального УМВД России. - Сумма причиненного ущерба составила 400 тысяч рублей.

Скотокраду грозит срок в местах не столь отдаленных – до 6 лет. Это еще если не вскроются другие его делишки, ведь сотрудники полиции проверяют причастность ранее судимого за кражу и грабеж злоумышленника к другим похожим преступлениям.