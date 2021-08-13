Плавучий маяк в ММО может стать памятником федерального значения

Как заявила радио «Business FM Калининград» научный сотрудник Музея Мирового океана Ирина Бойкина, после включения плавучего маяка «Ирбенский» в список выявленных объектов культурного наследия, он может претендовать на аналогичный статус федерального значения.

- Потому что все наши суда, кроме Ирбенского, объекты культурного наследия федерального значения, - пояснила специалист.

«Ирбенский» - последний построенный в мире плавучий маяк - в 2020 году перегнали в Калининград из Кронштадта. Открытие после ремонта планируется к концу текущего года.