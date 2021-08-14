В Калининграде сгорел автомобиль, стоявший в гараже

В Калининграде днем 13 августа сгорел очередной автомобиль. На это раз пожар произошел на улице Железнодорожной в Московском районе города. Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Калининградской области, сигнал о возгорании поступил в Центр управления в кризисных ситуациях в 12.41.

- В двухэтажном кирпичном гараже сгорел легковой автомобиль, - уточняет пресс-служба. - Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет.

Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-3 в составе 6 человек и 1 единицы техники.