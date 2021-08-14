В Калининграде для проведения диагностики закроют Эстакадный мост

Эстакадный мост снова начнут испытывать на прочность Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в течение трех часов 16 и 17 августа будет закрыт на диагностику Эстакадный мост. Как сообщает пресс-служба мэрии города, обследование и испытаний конструкций переправы будет проводиться с 2:00 до 5:00. В это время автомобильное движение будет перекрыто, и автомобилистам придется объезжать этот участок через Вторую эстакаду или Двухъярусный мост.

- Установка ограждений и дорожных знаков, а также ответственность за безопасность движения пешеходов и транспорта на время проведения работ возложена на подрядную организацию, ООО «ИБИС» («Инженерное бюро искусственных сооружений»), - добавляет пресс-служба. - На эстакаде установят 16 датчиков, с которых ученые снимут показания под нагрузкой, когда на пролетах моста будут находиться грузовики массой 20 тонн, а также в те моменты, когда они будут ехать по проезжей части со скоростью 20-60 км/ч, преодолевая при этом 5-сантиметровые искусственные неровности.

Насколько мост пригоден для эксплуатации, будет ясно после испытаний. Напомним, что последние работы по восстановлению несущей способности моста проводились в декабре 2019 года.