В Калининграде у мотеля «Балтика» разбилась полицейская машина

Разбитый полицейский автомобиль Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

В Калининграде в ночь с пятницы на субботу произошло ДТП с участием полицейского автомобиля. Судя по видео, опубликованному в сообществе автомобилистов Калининградской области, авария произошла на выезде из города, у мотеля «Балтика», и вторым участником происшествия стало такси.

В ролике можно увидеть длинный след на обочине, оставленный полицейским авто, и сильно разбитую переднюю часть машины, которую, вероятно, от удара об отбойник развернуло на 180 градусов. У такси, припаркованного на противоположной стороне дороги, видимых повреждений нет. Очевидцы сообщают, что все участники ДТП живы.