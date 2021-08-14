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Происшествия14 августа 2021 13:33

В Калининграде у мотеля «Балтика» разбилась полицейская машина

Судя по опубликованному видео, вторым участником аварии стало такси
Иван МАРКОВ
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Разбитый полицейский автомобиль

Разбитый полицейский автомобиль

Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

В Калининграде в ночь с пятницы на субботу произошло ДТП с участием полицейского автомобиля. Судя по видео, опубликованному в сообществе автомобилистов Калининградской области, авария произошла на выезде из города, у мотеля «Балтика», и вторым участником происшествия стало такси.

В ролике можно увидеть длинный след на обочине, оставленный полицейским авто, и сильно разбитую переднюю часть машины, которую, вероятно, от удара об отбойник развернуло на 180 градусов. У такси, припаркованного на противоположной стороне дороги, видимых повреждений нет. Очевидцы сообщают, что все участники ДТП живы.