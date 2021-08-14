Эксперт призвал немедленно продавать недвижимость в Калининграде

По мнению эксперта, у застройщиков пока есть полугодовой "запас прочности" Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде уже этой осенью может начаться падение цен на недвижимость. Такой прогноз в пятницу 13 августа озвучил руководитель агентства недвижимости «Авеню-Риэлт» Марат Субхангулов. По словам эксперта, падение спроса заметно уже сегодня.

- Раздутые цены либо начинают снижаться, либо смягчаются схемы приобретения, - пишет Субхангулов. - Инвесторы толпой идут на выход. Пока - желая зафиксировать прибыль, скоро - просто чтоб выйти без убытка.

Первыми снижать цены, по мнению эксперта, начнут владельцы квартир в новостройках, а через несколько месяцев отреагируют и застройщики.

- Пока застройщики блефуют с красивой миной, но запас прочности у них как минимум полгода. У физика горит под ногами, он готов демпинговать, - пишет Субхангулов. - Все это при условии отсутствия очередного «ипотечного чуда». В реалистичной картине его не предвидится. Что делать? Продавать - немедленно. Пока ценник не упал еще сильнее. Смотрим, во что это выльется к октябрю. Дороже уже не будет, а стратегии застройщиков при падении продаж могут быть разные.