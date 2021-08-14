В Калининградской области 172 человека за сутки заразились коронавирусом

В Калининградской области за минувшие сутки зарегистрировано 172 случая коронавирусной инфекции. Как сообщает оперативный штаб по контролю за распространением COVID-19, 107 пациентов – с симптомами ОРВИ, 20 – с пневмонией, 45 случаев заболевания протекают бессимптомно. Также сообщается о двух летальных случаях. Всего, по данным министерства здравоохранения Калининградской области, с начала пандемии в регионе от коронавируса скончались 637 человек.
Среди выявленных заболевших:
- 33 пенсионера;
- 3 медицинских работников;
- 3 работника образовательных учреждений;
- 10 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 13 работников промышленных предприятий;
-5 работников транспортных предприятий, водителей;
- 10 работников предприятий пищевой промышленности;
- 1 сотрудник учреждений культуры и досуга;
- 1 работник с/х предприятий;
- 3 сотрудника банков;
- 2 сотрудника предприятий сектора ЖКХ;
- 1 сотрудник охранного предприятия;
- 29 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 7 неорганизованных детей до 6 лет;
- 5 воспитанников детсадов;
- 7 школьников;
- 39 неработающих.