В Калининградской области 172 человека за сутки заразились коронавирусом

В Калининградской области за минувшие сутки зарегистрировано 172 случая коронавирусной инфекции. Как сообщает оперативный штаб по контролю за распространением COVID-19, 107 пациентов – с симптомами ОРВИ, 20 – с пневмонией, 45 случаев заболевания протекают бессимптомно. Также сообщается о двух летальных случаях. Всего, по данным министерства здравоохранения Калининградской области, с начала пандемии в регионе от коронавируса скончались 637 человек.

Среди выявленных заболевших:

- 33 пенсионера;

- 3 медицинских работников;

- 3 работника образовательных учреждений;

- 10 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 13 работников промышленных предприятий;

-5 работников транспортных предприятий, водителей;

- 10 работников предприятий пищевой промышленности;

- 1 сотрудник учреждений культуры и досуга;

- 1 работник с/х предприятий;

- 3 сотрудника банков;

- 2 сотрудника предприятий сектора ЖКХ;

- 1 сотрудник охранного предприятия;

- 29 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 7 неорганизованных детей до 6 лет;

- 5 воспитанников детсадов;

- 7 школьников;

- 39 неработающих.