В Калининграде в ДТП на Советском проспекте пострадал 7-летний ребенок

В Калининграде в субботу 14 августа произошло ДТП, в котором пострадал 7-летний ребенок. Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Калининградской области, авария случилась в 12 часов 15 минут на выезде из города.

- По Советскому проспекту со стороны улицы Габайдулина в направлении поселка Холмогоровка следовал автомобиль «Хундай» под управлением 68-летнего водителя, - сообщает подробности пресс-служба. - В районе дома № 292 он не выполнил требование ПДД соблюдать до движущегося впереди транспортного средства такую дистанцию, которая позволила бы избежать столкновения (впереди движущийся автомобиль резко остановился), и допустил столкновение с автомобилем «Субару» под управлением 58-летнего водителя

В результате ДТП 7-летний пассажир автомобиля «Хундай» получил телесные повреждения.