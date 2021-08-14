В Гурьевске в результате столкновения «Рено» и «БМВ» травмирован ребенок

В Гурьевском районе в пятницу 13 августа произошло ДТП, в котором получил травмы ребенок. Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Калининградской области, столкновение произошло в 16:00 на пятом километре автодороги «Калининград-Полесск».

По данным Госавтоинспекции, спровоцировала аварию 23-летняя женщина на «Рено», которая не уступила дорогу, совершая поворот налево на желтый сигнал светофора. Во время этого маневра, она допустила столкновение с автомобилем «БМВ».

«БМВ», за рулем которого находилась 32-летняя женщина, двигался во встречном направлении на зеленый свет, и после столкновения его 11-летняя пассажирка получила телесные повреждения.