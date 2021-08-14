В Калининградском зоопарке смонтировали первый в мире выдропровод

Монтаж выдропровода Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

В Калининградском зоопарке появился выдропровод. Как сообщают сотрудники учреждения, смонтировали его в вольере выдры Карибо еще в пятницу 13 августа.

- Идею выдропровода придумали сотрудники зоопарка, а реализовали - ребята из детского технопарка «Морской Кванториум», - пишет пресс-служба зоопарка. - По задумке, Карибо, обожающая укрытия, тайные лазейки и узкие тропы, должна перемещаться по выдропроводу из воды на сушу и обратно. Теперь мы все ждем, чтобы задумку оценила сама виновница этого проекта.

Сообщается также, что пока выдропровод первый не только в Калининграде, но и «единственный в мире».