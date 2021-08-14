В Калининграде отмечен рост темпа вакцинации от коронавируса

В Калининградской области Роспотребнадзор зафиксировал рост темпа вакцинации от коронавируса. Об этом в субботу 14 августа сообщил портал Стопкоронавирус.рф.

- На 12 августа законченный курс вакцинации против COVID-19 прошли 207 970 человек или 31% совершеннолетних жителей области, - заявляет руководитель регионального управления ведомства Елена Бабаура.

Отметим, что 23 июня охват иммунизацией составлял 12,5% взрослого населения региона.

- Среди привитых за последние полтора месяца большинство составляют граждане из категорий профессионального риска, определенных постановлением № 12, - добавила Бабура. - К настоящему времени хозяйствующие субъекты области уже сообщают о достижении 60% охвата иммунизацией своих сотрудников.

По данным областных властей, на 13 августа в регион поступило 288 467 комплектов доз вакцины от коронавируса, полностью привиты уже 213 115 человек, и число ежедневно увеличивается.