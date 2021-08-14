На балтийской трассе во время столкновения внедорожника и мультивена пострадали два пассажира

В субботу 14 августа на трассе Калининград-Балтийск произошло ДТП с пострадавшими. Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Калининградской области, столкновение внедорожника марки «Форд» и мультивена «Фольксваген Транспортер» случилось в 17 часов 5 минут на 39 километре автодороги.

- По предварительным данным, девушка водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем марки «Форд», выехала из лесного массива и не уступила дорогу автомобилю марки «Фольксваген» под управлением 28-летнего водителя, - пишет о подробностях аварии пресс-служба ведомства.

В числе пострадавших оказались два пассажира автомобиля «Фольксваген» 1992 года рождения и 1987 года рождения.