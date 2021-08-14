В Калининграде на улице Киевской произошло массовое ДТП с участием пассажирского автобуса

Судя по характеру повреждений, участники аварии успели хорошо разогнаться перед столкновением Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

В Калининграде на улице Киевской в субботу 14 августа в районе 17:00 произошло массовое ДТП с участием пассажирского автобуса. Как пишут очевидцы в сообществе автомобилистов Калининградской области, на месте замечены три участника аварии: два легковых авто с сильными повреждениями и непосредственно автобус, которому ободрали краску на левой стороне.

Комментаторов больше всего удивляют повреждения, которые с учетом качества дорожного покрытия на этом участке дороги получить было довольно сложно. Информации о пострадавших пока нет.