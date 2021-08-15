Калининградская «Балтика» не смогла победить уже в 6-м матче подряд

В субботу, 14 августа, калининградская «Балтика» провела на выезде матч 6-го тура ФНЛ. В Волгограде наша команда встречалась с местным «Ротором».

Балтийцы больше владели мячом (54% против 46%), чаще били по воротом (12-9), дважды попали в перекладину, но единственный гол на свой счет записали после того, как мяч на 83-й минуте залетел от игрока «Ротора». Через 5 минут хозяева отыгрались и матч завершился со счетом 1:1. Таким образом, серия «Балтики» без побед продлилась уже до 6 игр.

Сейчас наша команда располагается на 13-м месте в турнирной таблице. Следующую игру «Балтика» проведет через две недели - 29 августа примет на своем поле «Краснодар-2».