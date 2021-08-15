13 детей, 51 пенсионер, 3 работника общепита: кто заразился коронавирусом в Калининграде

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировали еще 170 случаев коронавирусной инфекции.

Как сообщает региональный оперативный штаб, среди заболевших:

- 51 пенсионер ;

- 42 неработающих;

- 32 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 9 работников промышленных предприятий;

- 5 медицинских работников;

- 5 школьников ;

- 4 воспитанника детских садов;

- 6 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 6 работников транспортных предприятий, водителей;

- 3 работников предприятий пищевой промышленности;

- 1 работник с/х предприятий;

- 1 сотрудник предприятия сектора ЖКХ;

- 4 ребенка в возрасте до 6 лет (садики не посещают);

- 1 студент колледжа сервиса и туризма.

У 112 заразившихся болезнь протекает только с симптомами ОРВИ, у 12 уже началась пневмония, 46 человек переносят бессимптомно.