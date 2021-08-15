Калининградец своим автомобилем перегородил дорогу, чтобы остановить неадекватного водителя

Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье на пересечении улиц Емельянова и Южного обхода. Как сообщает Инспекция общественного контроля по безопасности дорожного движения при областной Думе, житель Калининграда заметил автомобиль, совершавший странные маневры, и перегородил ему дорогу своей машиной. Между водителями разгорелся конфликт, но при появлении сотрудника инспекции мужчина, чьи неадекватные действия стали причиной остановки, сбежал с места.

- Второй участник пояснил, что убежавший водитель неадекватно вел себя, предположительно находился в состоянии наркотического опьянения, - отметили в Инспекции.

После проверки информации выяснилось, что остановленный неравнодушным калининградцем автомобиль находится в угоне. Похищенное транспортное средство возвращено хозяйке. Решается вопрос с возбуждением уголовного дела.