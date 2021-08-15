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Общество15 августа 2021 17:54

В Светлогорске утонул 42-летний житель Мурманска

Мужчина купался в море, несмотря на запреты
Николай Литвинов
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Трагедия произошла в воскресенье, 15 августа, у городского пляжа Светлогорска. Как сообщили в СУ СК России по Калининградской области, 42-летний житель Мурманска отправился купаться, несмотря на официальный запрет. Из-за сильного волнения моря на пляже вывешен черный флаг и регулярно звучат предупреждения по громкоговорителю.

Когда мужчину вытащили на берег, он уже не подавал признаков жизни. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, обстоятельства трагедии устанавливаются.