В Светлогорске утонул 42-летний житель Мурманска

Трагедия произошла в воскресенье, 15 августа, у городского пляжа Светлогорска. Как сообщили в СУ СК России по Калининградской области, 42-летний житель Мурманска отправился купаться, несмотря на официальный запрет. Из-за сильного волнения моря на пляже вывешен черный флаг и регулярно звучат предупреждения по громкоговорителю.

Когда мужчину вытащили на берег, он уже не подавал признаков жизни. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, обстоятельства трагедии устанавливаются.