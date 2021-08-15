Где в Калининградской области выявили заразившихся коронавирусом

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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
За минувшие сутки в нашей области выявили 170 новых случая коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, заразились жители 19 муниципалитетов из 22-х.
Распределение случаев географически выглядит так:
Калининград - 80
Гурьевский городской округ - 21
Полесский городской округ- 12
Балтийский городской округ - 9
Зеленоградский городской округ - 8
Багратионовский городской округ - 5
Гусевский городской округ - 5
Светлогорский городской округ - 5
Правдинский городской округ - 5
Советский городской округ - 4
Черняховский городской округ - 4
Янтарный городской округ - 3
Гвардейский городской округ -2
Неманский городской округ - 2
Краснознаменский городской округ - 1
Мамоновский городской округ - 1
Озерский городской округ - 1
Светловский городской округ - 1
Славский городской округ - 1