Где в Калининградской области выявили заразившихся коронавирусом

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в нашей области выявили 170 новых случая коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, заразились жители 19 муниципалитетов из 22-х.

Распределение случаев географически выглядит так:

Калининград - 80

Гурьевский городской округ - 21

Полесский городской округ- 12

Балтийский городской округ - 9

Зеленоградский городской округ - 8

Багратионовский городской округ - 5

Гусевский городской округ - 5

Светлогорский городской округ - 5

Правдинский городской округ - 5

Советский городской округ - 4

Черняховский городской округ - 4

Янтарный городской округ - 3

Гвардейский городской округ -2

Неманский городской округ - 2

Краснознаменский городской округ - 1

Мамоновский городской округ - 1

Озерский городской округ - 1

Светловский городской округ - 1

Славский городской округ - 1