В Калининградской области открылся новый веломаршрут

В Калининградской области открылся новый велосипедный маршрут - вдоль Мазурского канала.

Маршрут протяженностью 65 км был подготовлен при содействии правительства Калининградской области. Как сообщил у себя в Инстаграм глава региона Антон Алиханов, трасса проходит через все 5 шлюзов мазурского канала и простирается через живописные леса, цветущие поля и старинные аллеи.

- Мы разработали новый туристический логотип суббренда региона – «Мазурский канал» и навигационные таблички, которые будут установлены по всему пути, - добавил губернатор.