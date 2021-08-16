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Туризм16 августа 2021 9:12

В Калининградской области открылся новый веломаршрут

Трасса протяженностью. 65 километров проходит вдоль Мазурского канала
Сергей Богров
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)

В Калининградской области открылся новый велосипедный маршрут - вдоль Мазурского канала.

Маршрут протяженностью 65 км был подготовлен при содействии правительства Калининградской области. Как сообщил у себя в Инстаграм глава региона Антон Алиханов, трасса проходит через все 5 шлюзов мазурского канала и простирается через живописные леса, цветущие поля и старинные аллеи.

- Мы разработали новый туристический логотип суббренда региона – «Мазурский канал» и навигационные таблички, которые будут установлены по всему пути, - добавил губернатор.