ФК «Балтика» объявил о смене генерального директора

Футбольный клуб «Балтика» объявил об уходе с занимаемого поста генерального директора Тажутдина Качукаева. Как сказано на официальном сайте ФК», «в связи со сложившимися личными обстоятельствами». В ходе диалога стороны пришли к взаимному согласию доверить дальнейшее управление клубом одному из наших ведущих менеджеров – Кириллу Волженкину.

- Клуб стабильно функционирует и развивается, стратегия «Балтики» не претерпит изменений – добавил председатель правления «Балтики» Александр Шендерюк-Жидков. – Сформирован амбициозный и талантливый коллектив, способный стремиться к достижению высоких целей и задач.

Напомним: в чемпионате России калининградская команда не может выиграть уже 6 матчей подряд. В турнирной таблице «Балтика» сейчас находится на 15 месте.