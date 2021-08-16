Калининградец погасил 1,4 млн долга по алиментам после ареста недвижимости

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Калининградец погасил крупную задолженность по алиментам после ареста недвижимости.

Мужчина накопил 1,4 млн рублей долга по алиментам двум своим детям. Чтобы восстановить права детей и побудить отца к оплате долга, судебный пристав-исполнитель наложила арест на имущество должника.

Не сумев заключить важную для него сделку по продаже недвижимости, мужчина перечислил на депозитный счет отделения сначала 378 тысяч рублей, а спустя три недели еще 1 миллион рублей и исполнительский сбор 68 тысяч рублей.

Деньги уже поступили взыскателю, права детей восстановлены, заявили в пресс-службе судебных приставов.