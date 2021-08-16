В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 16 августа нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в понедельник, 16 августа, в течение дня отключено электричество в домах на 16 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов электричество отключено на следующих улицах:

пр-т Ленинский, 75-77в, 79-79б;

ул. Пролетарская 1-27, 27б;

Каштановая аллея, 131-135,135а-в, 137-139, 141, 130-134, 138, 140;

ул. Ростовская, 41-43, 22-32;

ул. Осипенко, 21, 2-20;

ул. Чкалова, 57-95, 66-68, 74-108, 112, 114, 118-128;

ул. Спортивная, 64, 66 (д/с «Киндер»), 68;

пер. Коммунальный, 1, 3, 5, 2, 4;

пер. Енисейский, 1, 3, 2-6;

ул. Чкалова, 48а;

ул. Ростовская, 11;

с/т «Ягодка».

До 13 часов света не будет на:

ул. Радистов, 56а;

ул. Красносельской, 81а-87, 83б, 89;

пр-те Мира, 139, 141, 149а, 151, 159а.

До 20 часов электричество отключено на:

ул. Бородинской, 17 (д/с № 14), 20, 20а;

пр-т Победы, 18.

Холодное водоснабжение отключено по следующим адресам:

с 09.00 до 15.00 - на ул. Судостроительной, 75, 42-46;

с 09.30 до 15.00 - на ул. Товарной, 1-3, в пер. Товарном, 1-3, на ул. Судостроительной, 33, 35-49, 53, 75, 36-46, 54-58, 64-92, в пер. Судостроительном, 1-5, пер. Трамвайном, 5;

с 09.00 до 15.00 - на ул. Офицерской, 24, ул. Шиллера, 6-18.

Горячее водоснабжение отключено сегодня по адресам:

ул. Верещагина, 2-6;

ул. Балтийская, 1-27, 26-32;

ул. Горького, 124-126а, 140-146, 148;

ул. Зеленая, 78-82;

ул. Озерная, 1, 3, 5, 25а.