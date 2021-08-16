В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 16 августа нет света и воды

.
Фото: Александр Подгорчук
В Калининграде в понедельник, 16 августа, в течение дня отключено электричество в домах на 16 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 18 часов электричество отключено на следующих улицах:
пр-т Ленинский, 75-77в, 79-79б;
ул. Пролетарская 1-27, 27б;
Каштановая аллея, 131-135,135а-в, 137-139, 141, 130-134, 138, 140;
ул. Ростовская, 41-43, 22-32;
ул. Осипенко, 21, 2-20;
ул. Чкалова, 57-95, 66-68, 74-108, 112, 114, 118-128;
ул. Спортивная, 64, 66 (д/с «Киндер»), 68;
пер. Коммунальный, 1, 3, 5, 2, 4;
пер. Енисейский, 1, 3, 2-6;
ул. Чкалова, 48а;
ул. Ростовская, 11;
с/т «Ягодка».
До 13 часов света не будет на:
ул. Радистов, 56а;
ул. Красносельской, 81а-87, 83б, 89;
пр-те Мира, 139, 141, 149а, 151, 159а.
До 20 часов электричество отключено на:
ул. Бородинской, 17 (д/с № 14), 20, 20а;
пр-т Победы, 18.
Холодное водоснабжение отключено по следующим адресам:
с 09.00 до 15.00 - на ул. Судостроительной, 75, 42-46;
с 09.30 до 15.00 - на ул. Товарной, 1-3, в пер. Товарном, 1-3, на ул. Судостроительной, 33, 35-49, 53, 75, 36-46, 54-58, 64-92, в пер. Судостроительном, 1-5, пер. Трамвайном, 5;
с 09.00 до 15.00 - на ул. Офицерской, 24, ул. Шиллера, 6-18.
Горячее водоснабжение отключено сегодня по адресам:
ул. Верещагина, 2-6;
ул. Балтийская, 1-27, 26-32;
ул. Горького, 124-126а, 140-146, 148;
ул. Зеленая, 78-82;
ул. Озерная, 1, 3, 5, 25а.