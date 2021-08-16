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Общество16 августа 2021 13:33

Мошенница из Ростова обманула шестерых калининградцев

30-летняя злоумышленница размещала на сайте объявления о продаже техники и мебели
Виктор Сергеев
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Калининградские полицейские задержали жительницу Ростовской области, которая обманывала жителей региона на сайте объявлений. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

30-летняя злоумышленница размещала на сайте объявления о продаже бытовой техники и мебели, брала с покупателей предоплату, а затем прекращала с ними общение.

В квартире по месту жительства задержанной калининградские оперативники совместно с коллегами из Ростовской области провели обыск и изъяли мобильные телефоны, сим-карты и банковские карты.

По предварительным данным, жертвами мошенницы стали 6 жителей Калининграда. Общая сумма причиненного им ущерба составила порядка 60 тысяч рублей.

В настоящее время возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».