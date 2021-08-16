Коронавирус за сутки выявили в 15 городах Калининградской области

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Фото: "КП" Архив
За сутки в Калининградской области было выявлено 173 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 15 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 92 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 8,
Озерский городской округ – 1,
Балтийский городской округ – 6,
Пионерский городской округ – 1,
Полесский городской округ – 3,
Гурьевский городской округ - 23,
Правдинский городской округ - 8,
Гусевский городской округ – 8,
Светлогорский городской округ – 1,
Зеленоградский городской округ – 8,
Славский городской округ –1,
Советский городской округ - 5,
Неманский городской округ – 1,
Черняховский городской округ - 7.