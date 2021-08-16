Коронавирус за сутки выявили в 15 городах Калининградской области

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За сутки в Калининградской области было выявлено 173 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 15 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 92 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 8,

Озерский городской округ – 1,

Балтийский городской округ – 6,

Пионерский городской округ – 1,

Полесский городской округ – 3,

Гурьевский городской округ - 23,

Правдинский городской округ - 8,

Гусевский городской округ – 8,

Светлогорский городской округ – 1,

Зеленоградский городской округ – 8,

Славский городской округ –1,

Советский городской округ - 5,

Неманский городской округ – 1,

Черняховский городской округ - 7.