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Спорт16 августа 2021 13:45

«Матч ТВ»: Калининградская «Балтика» начала поиски нового тренера

Но об отставке Евгения Калешина пока не объявлено
Николай Литвинов
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Евгений Калешин.

Евгений Калешин.

Фото: fc-baltika.ru

В минувшую субботу калининградская «Балтика» вновь не смогла открыть счет победам в этом сезоне. В Волгограде наша команда сыграла вничью с «Ротором» (1:1) и с пятью очками сейчас находится лишь на 15-м месте в турнирной таблице.

Сегодня стало известно об отставке генерального директора клуба Тажутдина Качукаева. Официально объявлено, что он оставил пост «в связи со сложившимися личными обстоятельствами».

По информации «Матч ТВ», уйти из команды может и главный тренер Евгений Калешин. Опираясь на собственные источники, телеканал сообщил, что еще до матча с «Ротором» представители правительства области обращались к нескольким специалистам, но конкретных договоренностей нет.