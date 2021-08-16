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Лето в городе16 августа 2021 14:04

В Гидрометцентре огорчили калининградцев прогнозом на сентябрь

Бархатный сезон не оправдает ожиданий
Николай Литвинов
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Фото: Александр Подгорчук

Август уже вряд ли порадует жителей Калининградской области по-настоящему летней погодой, но и начало осени, похоже, не принесет приятных перемен. По крайней мере в том, что касается осадков.

Как рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, практически на всей территории России температура воздуха в сентябре будет соответствовать климатической норме и немного превышать ее. Сразу в нескольких регионах осень начнется с осадками. По словам Паршиной, в Калининградской области прогнозируются частые дожди. Кроме нас, запастись зонтиками стоит жителям Мурманской области, северных районов Карелии и Архангельской области.