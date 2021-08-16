В Калининграде на открытии фестиваля «Короче» покажут продолжение фильма «Бумер»

. Фото: кадр из фильма.

Фильмом открытия IX фестиваля короткометражного кино «Короче» в Калининграде станет новая картина Петра Буслова «БУМЕРанг», которая является продолжением легендарного «Бумера». Эксклюзивный показ фильма состоится 20 августа в кинотеатре «Заря». Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Главные роли в картине сыграли Дмитрий Нагиев, Тимофей Трибунцев, Елена Север, Владимир Сычев, Клим Шипенко, Роман Мадянов, Светлана Устинова, Максим Виторган, Анна Уколова и другие. Фильм выйдет в широкий прокат этой осенью.

«Мой новый фильм «БУМЕРанг» - это сплав эмоций, ярких актерских работ и жанрового стоминутного драйва! - говорит Петр Буслов. - Здесь я не изменяю своему стилю, своим героям, которых создал за 20 лет, а как бы подшучиваю сам над собой и проверяю насмотренность зрителей! Для меня это «Бумер», но «Бумер» другой, современный, как срез того мира, о котором я рассказывал 20 лет назад, но срез современный, где реальность диктует новые социальные правила и законы, где требуется «казаться, а не быть»!

Фестиваль «Короче» пройдет в Калининграде с 20 по 22 августа. В основной конкурсной программе представлено 36 короткометражных фильмов.