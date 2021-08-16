6 школьников, 39 пенсионеров: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

.
Фото: Архив "КП"
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 173 случая коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 120 случаев ОРВИ, 12 пневмоний и 41 бессимптомный случай.
Среди заболевших:
- 39 пенсионеров;
- медицинский работник;
- 2 работника образования;
- 18 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 10 работников промышленных предприятий;
- 12 работников транспортных предприятий, водителей;
- 5 работников предприятий пищевой промышленности;
- 2 работника с/х предприятий;
- сотрудник предприятия сектора ЖКХ;
- работник предприятия по оказанию бытовых услуг;
- сотрудник учреждения культуры и досуга;
- сотрудник санатория;
- 25 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- неорганизованный ребенок до 6 лет;
- 3 воспитанника д/с;
- 6 школьников;
- 2 студента (РАНХиГС, БФУ);
- 43 неработающих.