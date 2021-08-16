6 школьников, 39 пенсионеров: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Архив "КП"

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 173 случая коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 120 случаев ОРВИ, 12 пневмоний и 41 бессимптомный случай.

Среди заболевших:

- 39 пенсионеров;

- медицинский работник;

- 2 работника образования;

- 18 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 10 работников промышленных предприятий;

- 12 работников транспортных предприятий, водителей;

- 5 работников предприятий пищевой промышленности;

- 2 работника с/х предприятий;

- сотрудник предприятия сектора ЖКХ;

- работник предприятия по оказанию бытовых услуг;

- сотрудник учреждения культуры и досуга;

- сотрудник санатория;

- 25 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- неорганизованный ребенок до 6 лет;

- 3 воспитанника д/с;

- 6 школьников;

- 2 студента (РАНХиГС, БФУ);

- 43 неработающих.