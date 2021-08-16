Калининградка распространяла запрещенный БАД

В Калининградской области ликвидировали канал распространения запрещенных сильнодействующих веществ. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

31-летняя калининградка распространяла запрещенную к обороту биологически активную добавку сибутрамин, которую покупала в интернете.

«Продукцию она получала по почте, затем расфасовывала товар по мелким упаковкам и продавала интернет-пользователям при личной встрече», - рассказали в пресс-службе полиции.

В ее машине было обнаружено около 140 граммов сибутрамина. На женщину завели уголовное дело по статье «Незаконный оборот сильнодействующих веществ в крупном размере», максимальное наказание по которой - 8 лет лишения свободы.