Ударившему полицейского калининградцу грозит 5 лет зоны

Обвиняемый демонстрирует свои действия в ходе проверки показаний на месте. Фото: УСКР по Калининградской области

Как говорится, ничего не предвещало… Оперуполномоченный отделения уголовного розыска ОМВД России по Московскому району Калининграда пришел в квартиру одной из жительниц города, чтобы осуществить доследственную проверку. Чуть ранее женщина написала официальное заявление на своего сожителя, обвинив того в краже велосипеда. Так вот, когда старший лейтенант разговаривал с предполагаемой потерпевшей, к нему подкрался тот самый сожитель и ударил офицера кулаком по голове.

Тут и доследственную проверку можно, в принципе, не проводить - факты, так сказать, налицо. В отношении 55-летнего драчуна возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

- Преступление, в совершении которого подозревается калининградец, влечет за собой наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до 5 лет, - отметил руководитель следственного отдела по Московскому району Калининграда областного управления СКР Павел Пономарев.

Обвиняемый уже дал признательные показания.