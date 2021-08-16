Глава МИД Сергей Лавров посетит БФУ им. Канта

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Во вторник, 17 августа, глава МИД РФ Сергей Лавров посетит БФУ им. Канта. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Министр ответит на вопросы преподавателей истории и обществознания, молодежи, участников программ приграничного сотрудничества, представителей общественных организаций.

Прямая трансляция мероприятия пройдет на YouTube канале БФУ им. И. Канта. Трансляция также будет доступна на сайте правительства Калининградской области.