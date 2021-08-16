«Единая Россия» будет участвовать в предстоящих выборах под номером пять

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«Единой России» достался пятый номер в избирательном бюллетене на предстоящем голосовании, которое пройдет в сентябре. Секретарь генерального совета партии Андрей Турчак отметил, что партия не акцентирует свое внимание на номере в избирательном бюллетене, так как голосующие граждане выбирают не позицию в списке, а программу и инициативы по развитию страны.

Как сообщает nashgorod.ru, Турчак обращает внимание на то, что вся деятельность партии базируется на трех главных принципах, которые и привлекают аудиторию избирателей: защите, заботе и благополучии граждан.

Секретарь генсовета заявляет, что пятый номер олицетворяет собой пятерку кандидатов, которые выдвигаются от ЕР на предстоящих выборах: Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Денис Проценко, Анна Кузнецова, Елена Шмелева. Турчак называет каждого из кандидатов настоящими профессионалами своего дела. Он прогнозирует, что такая сильная пятерка кандидатов поможет партии набрать большинство голосов на выборах.

Андрей Турчак также говорит о том, что «Единую Россию» вполне устроили результаты жеребьевки и партия планирует победить на выборах в честной, конкурентной борьбе. Депутат считает, что внушительный перечень партий, представленных в списке, даст гражданам возможность уверенно выбирать ту политическую программу, которая подходит именно им.

В этом году от партии в Государственную думу баллотируются более 600 кандидатов по одномандатным избирательным округам и по федеральному списку.

Жеребьевка состоялась 16 августа. В ней принимали участие 14 политический партий, федеральные списки участников которых уже прошли регистрацию для участия в сентябрьских выборах в думу VIII созыва.

Как сообщает официальный сайт «Единой России», единый день голосования назначен на 19 сентября 2021 года. Выборы будут проходить в течение трех дней - с 17 по 19 сентября.