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Политика16 августа 2021 18:26

Партии «Новые люди» отказали в регистрации списка кандидатов в облдуму

Решение приняла областная избирательная комиссия
Виктор Сергеев
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Областная избирательная комиссия отказала в регистрации списка кандидатов в депутаты облдумы, выдвинутого региональным отделением партии «Новые люди». Об этом сообщает пресс-служба облизбиркома.

Для регистрации списка партия предоставила 4488 подписей избирателей. Для проверки было отобрано 2042 подписи на 1369 листах, что составляет 50% от числа подписей, необходимых для регистрации списка кандидатов.

По результатам проверки признаны недостоверными и (или) недействительными 525 подписей избирателей, что составляет 25,71% от проверенного количества подписей, а это является основанием для отказа в регистрации списка кандидатов, заявили в областной избирательной комиссии.