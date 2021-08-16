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Здоровье16 августа 2021 19:00

В Калининградской области полностью привились 218 тысяч человек

В ближайшее время ожидается поступление еще 30 тысяч доз
Николай Литвинов
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Свежие данные на заседании оперативного штаба озвучил министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко. По состоянию на 16 августа нарастающим итогом в регион поступило 298 067 комплектов доз вакцины от коронавируса. Привиты почти 263 тысячи человек, из них двукратно - почти 218 тысяч. В ближайшее время ожидается поступление еще 30 тысяч доз.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура рассказала, что в последнее время к ней продолжают поступать вопросы по поводу проведения обязательной выездной вакцинации.

Министр здравоохранения отметил, что проблем с этим не возникнет.

- Все прививочные пункты обеспечены вакциной в необходимом количестве, и пройти вакцинацию может любой желающий, - подчеркнул Александр Кравченко.