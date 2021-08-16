В Калининграде пьяный гастарбайтер напал на женщину

. Фото: СОЦСЕТИ

Следственное управление СКР по Калининградской области проводит доследственную проверку по факту нападения на женщину в поселке имени Александра Космодемьянского.

«Косма», как в народе именуют этот микрорайон Калининграда, вообще не самое безопасное место в городе. А уж в районе гаражей гулять вообще не рекомендуется ни в упомянутом поселке, ни где бы то ни было еще. Потому как место априори глухое, пешеходный трафик сведен к минимуму. Но что делать – мы в ответе за тех, кого приручили. А дама выгуливала свою собачку.

И вот, когда калининградка с четвероногим другом проходили мимо пресловутых гаражей, из-за ближайшего бокса вдруг выскочил какой-то незнакомец с бешеным взглядом, подскочил к женщине, повалил ее наземь и принялся имитировать половой акт. Жертва, естественно, принялась кричать, звать на помощь. И была услышана: поблизости, к счастью, оказались мужчины не робкого десятка, которые поспешили на крики. Нападавшего застигли, можно сказать, на месте преступления, скрутили, немного помяли и сдали прибывшим по вызову полицейским.

По сведениям из неофициальных источников, задержанный оказался 30-летним гастарбайтером из Узбекистана, пребывающим в нашем регионе на совершенно законных основаниях. В момент нападения мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Был ли вдобавок еще и под наркотой – покажет назначенное химическое исследование.