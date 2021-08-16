Опередили Москву и Питер: Калининград занял второе место в России по объему ввода жилья

. Фото: Александр Подгорчук

В минувшем году по объему ввода жилья в пересчете на одного человека Калининград занял второе место в России. Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на собственное исследование.

В частности, в Калининграде в 2020-м построено 1,37 квадратного метра на человека. Всего в нашем городе введено в эксплуатацию более 675 тысяч квадратных метров жилых площадей, и это стало новым рекордом с 2016 года.

- В условиях закрытых границ наблюдается повышенный спрос на жилье в самом западном российском регионе и его столица не исключение, - отмечают эксперты рынка.

На первом месте - Краснодар, где в 2020 году ввели в эксплуатацию 1,82 квадратных метра на человека. Третье место поделили Севастополь и Ханты-Мансийск, где на одного жителя пришлось 1,34 метра нового жилья.

Кроме того, Калининград вошел в тройку лидеров по уровню обеспеченности жильем. На каждого калининградца приходится 33,3 метра жилья, это третье место по стране. По этому показателю мы уступаем только Краснодару (38,7 метра) и Владикавказу (37 квадратных метров на человека).