Пьяный калининградец повредил автомобиль своего кредитора

Года два тому назад житель Московского района Калининграда одолжил 2500 рублей своему 53-летнему знакомому, которому срочно понадобились деньги. И сумма, казалось бы, не слишком крупная, но с выплатой долга знакомец все тянул и тянул…

На днях мужчины случайно встретились на улице, и кредитор не преминул напомнить должнику о деньгах. А уже на следующее утро обнаружил глубокую борозду вдоль всего борта своего «Мицубиси» (легковой автомобиль был припаркован возле гаража). На боксе была установлена видеокамера наружного наблюдения, поэтому автовладелец решил проверить, кто же это так отметился на его движимом имуществе. И увидел, как около его машины возится… тот самый должник!

- Зачем автомобиль-то поцарапал? – поинтересовались у злоумышленника задержавшие его участковые уполномоченные Московского ОМВД России.

В ответ мужик посетовал, что был изрядно выпивши. Присовокупив к этому признанию исключительно нелестную характеристику хозяина машины. Кстати, по ходу расследования выяснилось, «на районе» очень многие хотели бы встретиться с задержанным на предмет разговора об одолженных когда-то деньгах. Ну а пока преступнику придется держать ответ по уголовному делу об умышленном повреждении чужого имущества. И вдобавок возмещать нанесенный ущерб.

Ни одно доброе дело не остается безнаказанным.