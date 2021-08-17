В Роминтской пуще поймали редчайшего богомола

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В Роминтской пуще, расположенной на юго-востоке Калининградской области, впервые обнаружили редчайшее для наших мест насекомое - богомола. Об этом сообщили в Виштынецком эколого-историческом музее.

"На самом деле вид это более южный, но по последним данным он расширяет свой ареал на север, - написала Виктория Рожина. - Место сбора не заставляет сомневаться в естественности сформированной популяции этого вида. Вид считается редким и занесен в Красные книги многих регионов в России. На территории нашего региона найден впервые (пыталась найти официальную информацию об его обнаружении ранее, но очевидно она отсутствует).