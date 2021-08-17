Житель поселка Храброво стал фигурантом сразу трех уголовных дел

Житель поселка Храброво Гурьевского района стал фигурантом сразу трех уголовных дел.

В апреле этого года 26-летний сельчанин вызвался помочь бывшему однокласснику с покупкой машины. Есть, мол, на примете «Форд» - лохматого года выпуска, зато продается по дешевке, всего за 16 тысяч рублей хозяин согласен отдать. Обрадованный приятель вручил посреднику требуемую сумму. И с тех пор не видел ни его, ни вожделенного автомобиля.

Но прошло время, и экс-соученики столкнулись нос к носу в поселке Маршальское. Несостоявшийся автомобилист, естественно, тут же выкатил претензию.

- Не вопрос, проблему решим прямо сейчас, на месте, - пообещал молодчик. – Только дай свою мобилу позвонить, а то у моего телефона аккумулятор, как назло, сдох.

Что было дальше, самые сообразительные наши читатели наверняка уже догадались. Да-да, получив в руки чужую «трубу», мошенник скрылся в неизвестном направлении. А чуть погодя оформил через мобильное приложение в умыкнутом смартфоне два банковских кредита на общую сумму 76 тысяч рублей. Деньги перевел на карту другому своему знакомому, а гаджет отнес в ломбард, получив, таким образом, максимум выгоды от совершенного преступления.

Это так махинатору понравилось, что через несколько дней он повторил комбинацию, облапошив еще одного доверчивого простака.

- Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Гурьевскому району задержали подозреваемого, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. - Выяснилось, что он был неоднократно судим за кражу, грабеж, угрозу убийством и изнасилование. В настоящее время мужчина содержится в следственном изоляторе и проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.