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Происшествия17 августа 2021 9:45

В Калининграде ночью сгорела «Тойота Камри», в Пионерском - «Мицубиси L-200»

Кирилл Алексеев
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В ночь на вторник тревожный сигнал на пульт дежурного поступил с улицы Согласия в Калининграде.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калининградской области, в автомобиле «Тойота Камри» выгорели моторный отсек и частично салон. Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет.

В ту же ночь похожий пожар произошел на улице Железнодорожной в Пионерском. В автомобиле «Мицубиси L-200» выгорел моторный отсек. Здесь также никто не пострадал, отметили в МЧС.