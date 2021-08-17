В Калининграде ночью сгорела «Тойота Камри», в Пионерском - «Мицубиси L-200»

В ночь на вторник тревожный сигнал на пульт дежурного поступил с улицы Согласия в Калининграде.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калининградской области, в автомобиле «Тойота Камри» выгорели моторный отсек и частично салон. Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет.

В ту же ночь похожий пожар произошел на улице Железнодорожной в Пионерском. В автомобиле «Мицубиси L-200» выгорел моторный отсек. Здесь также никто не пострадал, отметили в МЧС.