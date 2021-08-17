На Куршской косе неизвестные расставили ловушки для автомобилей государственных инспекторов

. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

На лесных просеках Куршской косы обнаружены вкрученные в корни деревьев болты, намеренно обрезанные под острым углом. Эти ловушки расставлены на дорогах, которыми пользуются государственные инспекторы национального парка. В результате, как сообщили в пресс-службе Куршской косы, 15 и 16 августа оказались проколоты шины у трех автомобилей нацпарка, обеспечивавших патрулирование территории.

«Это уже не первый случай злонамеренного вредительства в национальном парке «Куршская коса», - отметили в пресс-службе.

Просеки в лесу используются для проезда служебной техники, в том числе лесопожарной.

Администрация национального парка намерена обратиться в полицию с заявлением по данному факту.