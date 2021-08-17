Достраивать онкоцентр в Калининграде рабочим придется в две смены

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Строительство калининградского онкоцентра будет ускорено. Генеральный подрядчик «ПетрусКо» в ближайшие дни должен увеличить объем работ по монтажу фасада и завершению работ по тепловому контуру.

- На площадке сегодня 300 рабочих, для завершения объекта к маю 2022 года необходимо нарастить количество сотрудников и перейти на 2 полноценные рабочие смены, - написал на своей странице в Instagram губернатор Антон Алиханов. - «Тяжелое» оборудование уже предзаказано генеральным подрядчиком и изготавливается.

Онкологический центр строится в поселке Родники Гурьевского городского округа, недалеко от Калининграда, на участке в 5 гектаров. Структура будущего онкоцентра включает современную поликлинику на 300 посещений в смену, стационар на 200 коек круглосуточного и дневного пребывания, диагностическое отделение и отделение лучевой терапии, шесть операционных.