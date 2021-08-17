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Звезды17 августа 2021 11:33

В Светлогорске для съемок сериала срочно ищут актеров на роли полицейских

Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Калининградской области продолжаются съемки детективного сериала «Васнецова». Главные роли в фильме исполняют Анна Михалкова и Всеволод Болдин.

Как сообщается в группе «Массовка Калининград. Запись на съемки в кино» во ВКонтакте, организаторы срочно ищут актеров на роли сотрудников полиции.

Это должны быть мужчины от 25 до 45 лет, с размером одежды 48-50 и ростом 175-180 см. Наличие высоких полицейских ботинок обязательно.

Киносмены состоятся 17 и 18 августа в Светлогорске. Откликнувшимся обещают хороший гонорар.