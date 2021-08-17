В Калининградской области смягчили антиковидные ограничения для детских центров и игровых комнат

После заседания регионального оперативного штаба увидело свет постановление правительства Калининградской области № 448 от 16.08.2021. Документ смягчает некоторые антиковидные ограничения.

Допускается открытие детских центров любой направленности при соблюдении следующих условий:

- все работники должны пройти полный курс вакцинации и соблюдать масочный режим;

- каждые 2 часа в помещении необходимо проводить влажную уборку и проветривание;

- наличие на входе гигиенических масок и антисептических средств;

- продажа продуктов и напитков разрешена только в индивидуальной упаковке;

- сопровождать ребенка может только один взрослый;

- ограничено одновременное нахождение посетителей в зависимости от площади помещения.