Власти продлили запрет на массовые мероприятия и работу общепита в Гурьевском районе

Ограничительные антиковидные меры конкретно для Гурьевского городского округа были введены 20 июля и должны были действовать до 15 августа. Но на вчерашнем заседании оперативного штаба приняли решение продлить действие запретов.

В соответствии с постановлением правительства Калининградской области № 448 до 31 августа продлеваются ограничительные меры на работу общепита и проведение массовых мероприятий в Гурьевском городском округе.

Кроме того, власти сохранили в силе требование по 50%-ной заполняемости при проведении мероприятий в театрах, филармониях, концертных залах с сидячими местами. Эта мера распространяется на всю территорию Калининградской области.