В «Храброво» за 7 месяцев обслужили более 2,1 млн пассажиров

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С января по июль 2021 года общий пассажиропоток аэропорта «Храброво» составил 2 135 795 человек. Это на 1% больше, чем за весь 2020 год, сообщает пресс-служба аэропорта.

На внутренних авиалиниях за 7 месяцев 2021 года пассажиропоток составил 2 103 540 человек, что более чем в 2,4 раза больше, чем за тот же период в 2020 году.

Пассажиропоток на международных рейсах снизился по сравнению с показателями 2019 года на 77,8%, а по сравнению с первыми семью месяцами 2020 года увеличился на 8%. С января по июль 2021 года международными рейсами было перевезено 32 255 человек.