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Здоровье17 августа 2021 12:26

В Калининградской области расширили список тех, кто попадает под обязательную вакцинацию

Постановление подписала главный санитарный врач региона Елена Бабура
Николай Литвинов
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обязательную вакцинацию от коронавируса работающих в некоторых сферах ввели в нашей области в конце июня. Сегодня увидело свет постановление главного государственного санитарного врача региона № 16, которое расширяет контингенты тех, кому придется сделать прививку. Теперь в список добавлены работники сферы электроэнергетики, производства пищевой продукции, члены экипажей судов рыбопромыслового флота, работники береговых рыбоперерабатывающих предприятий и холодильных терминалов.

- Изменения внесены по итогам обсуждения на оперативном штабе текущей эпидемической ситуации и предложений, поступивших от бизнес-сообщества, осуществляющего деятельность в рыбопромысловой сфере и сфере энергообеспечения, - уточнили в управлении Роспотребнадзора. - Ежедневно среди работников пищевых предприятий области регистрируется 8-10 случаев заболевания COVID-19, что влечет за собой необходимость введения карантинных мер и может привести к приостановке предприятий.