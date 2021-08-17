В Калининграде рецидивистка украла с витрины магазина кольцо за 188 тысяч рублей

В Калининграде полицейские раскрыли кражу дорогостоящего кольца с бриллиантом из магазина. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в одном из городских торговых центров. Под видом покупателя женщина зашла в ювелирный салон и попросила продавца показать ей несколько колец. После примерки ювелирных изделий она незаметно от сотрудницы магазина похитила одно из украшений и покинула помещение. Пропажа обнаружилась во время ревизии, после чего продавец обратилась с заявлением в полицию.

Оперативники уголовного розыска установили личность подозреваемой. Ею оказалась 37-летняя рецидивистка, ранее судимая за хищения имущества и грабежи. Злоумышленницу задержали на съемной квартире.

На нее завели уголовное дело по статье «Кража».