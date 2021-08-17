В Калининград везут графику Альбрехта Дюрера

. Фото: Предоставлено организаторами

Выставка графики Альбрехта Дюрера, которая откроется 20 августа в Музее изобразительных искусств, приурочена к 550-летию со дня рождения художника.

В Калининграде представят более 40 графических работ Дюрера, а также произведения немецких мастеров – его современников. Это работы из коллекции Вятского музея имени Виктора и Апполинария Васнецовых и Калининградского музея изобразительных искусств.

Как рассказали организаторы, центральное место в экспозиции займет серия гравюр Альбрехта Дюрера «Малые страсти», которая рассказывает о физических и духовных страданиях Иисуса Христа. Это 23 оригинальных графических листа, отпечатанных в XVI- XVII веках, и два прижизненных отпечатка из фондов Вятского музея.

Значительный блок выставки – это точные копии работ Дюрера, принадлежащие Калининградскому музею изобразительных искусств.

Выставка будет открыта до 10 октября.