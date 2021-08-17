7 медиков, 6 педагогов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: архив "КП"
За последние сутки в Калининградской области было зарегистрировано 175 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 129 случаев ОРВИ, 6 пневмоний и 40 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 39 пенсионеров;
- 7 медицинских работников;
- 6 работников образования;
- 10 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 9 работников промышленных предприятий;
- 3 работника транспортных предприятий, водителя;
- 4 работника предприятий пищевой промышленности;
- работник с/х предприятия;
- сотрудник банка;
- сотрудник учреждения культуры и досуга;
- сотрудник санатория;
- сотрудник гостиницы;
- 3 сотрудника охранных предприятий;
- 29 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- неорганизованный ребенок до 6 лет;
- воспитанник д/с;
- 9 школьников;
- 49 неработающих.