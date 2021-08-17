7 медиков, 6 педагогов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: архив "КП"

За последние сутки в Калининградской области было зарегистрировано 175 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 129 случаев ОРВИ, 6 пневмоний и 40 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 39 пенсионеров;

- 7 медицинских работников;

- 6 работников образования;

- 10 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 9 работников промышленных предприятий;

- 3 работника транспортных предприятий, водителя;

- 4 работника предприятий пищевой промышленности;

- работник с/х предприятия;

- сотрудник банка;

- сотрудник учреждения культуры и досуга;

- сотрудник санатория;

- сотрудник гостиницы;

- 3 сотрудника охранных предприятий;

- 29 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- неорганизованный ребенок до 6 лет;

- воспитанник д/с;

- 9 школьников;

- 49 неработающих.